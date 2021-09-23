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Son dakika... Altın fiyatlarının kaderi belirlendi

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarının kaderi belirlendi

ABD Merkez Bankası Fed'in Kasım ayından itibaren varlık alımlarını azalma ihtimalinin olması altın fiyatlarını geriletti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları fiyatları baskıladı.

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Hurriyet.com.tr - Fed'in faizlere dokunmayıp varlık alımlarının azaltımına yönelik açıklamalar yapması altın fiyatlarını derinden etkiledi. Küresel piyasaların odaklandığı açıklamada Kasım ayından itibaren varlık alımlarının azaltılmaya başlayacağı öngörüsü fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada "Fed, varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefini yakaladı. FOMC üyelerinin çoğu varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefinin de yakalandığını düşünüyorlar, ancak bazıları hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorlar. Fed hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek ve varlık alımları konusunda bir karar verecek. Test sonuçlarına göre varlık alımlarında bir azaltım kararı gelecek toplantıda da verilebilir" dedi.

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

BEKLENENDEN DAHA ERKEN FAİZ ARTIRIMI GELEBİLİR

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Şartların olgunlaşması halinde Fed faizleri daha erken bir zaman diliminde artırım yapabileceğinin de kapısını açık bıraktı. Bu gelişmeler ışığında ons altın geriledi. Saat 08:39 itibarıyla ons altın 1766 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1760 dolar, en yüksek ise 1769 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise Fed'in varlık alımını azaltma sinyali vermesiyle birlikte dolardaki hafif yükselişten kaynaklı 490 liranın üzerindeki konumunu korudu. Gram altın saat 08:39 itibarıyla 492 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 490 lira, en yüksek 492.3 liradan işlem gördü.

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#Altın#Emtia#Fiyat