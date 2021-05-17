Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş! 3 ayda yüzde 27 kazandırdı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş başladı. Düğün sezonundan daha çok küresel piyasalardaki volatilite altını destekliyor.

Gram altın Şubat ayının ortalarından bu yana istikrarlı yükselişini sürdürüyor. 18 Şubat’ta 397 liraya kadar gerileyen gram altın bugün 503 lirayı aştı. Böylece gram altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 27 oranında yükseliş yaşadı.

ABD’DE ENFLASYON YÜKSELDİ

ABD’de yükselen enflasyonla birlikte dolara olan talep artışa geçti. Tahvil faizlerinin de artması doları yükseltirken iç piyasada bu durum gram altına da pozitif yansımış oldu.

ONS ALTIN ETKİSİ

Jeopolitik sorunların yaşanması ons altın fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıl 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın bugün 1855 doları gördü. Tarihi zirvesinden yüzde 10 geride olan ons altın istikrarlı şekilde yükseliş sergiliyor.

KRİPTO PARA ETKİSİ

Kripto paralara olan rağbetin düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başlıyor. Hızlı yükseliş ve düşüşlere sahne olan kripto para piyasasında risk almak istemeyen yatırımcılar altın alarak tasarruflarını değerlendiriyor.

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