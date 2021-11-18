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Son dakika... Altın fiyatlarında yeni rekor

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatları tarihi rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Gram altın 658.9 liraya kadar yükseldi.

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Küresel piyasalarda enflasyon endişesi, ABD'nin faiz artırıp artırmayacağı belirsizliği, yurt içinde ise Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te vereceği faiz kararı büyük merakla beklenirken altın fiyatları gece yarısı rekor kırdı.

Fed'in tahvil alımlarını azaltıp, faiz artırma hamlesi gerçekleştirmesi beklenirken küresel çapta enflasyon sorununun olması nedeniyle altına olan talep artıyor. İç piyasada döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle de altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakHaberi Görüntüle

Ons altın yatay seyirle yaklaşık 5 ayın zirvesinden işlem görüyor. Güne 1866 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1864 dolar, en yüksek 1871 dolar seviyesine ulaştı. Saat 06:43 itibarıyla ons altın 1865 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTINDAN BÜYÜK PERFORMANS

Gram altın fiyatları güçlü performans göstererek yatırımcısına kazandırdı. Gram altın 658.9 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Güne 637.5 liradan başlayan gram altın en düşük 636.7 lira, en yüksek de 658.9 lira seviyesini gördü. Saat 06:43 itibarıyla gram altın yüzde 2.5 civarında primle 653.3 liradan alıcı buluyor.

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MERKEZ BANKASI'NDAN NE BEKLENİYOR?

Uzmanlar Merkez Bankası'nın yine faiz indirimi yapmasını bekliyor. Piyasa genelinde 100 baz puanlık indirim beklentisi var. 

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