Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında hareketlenme görülüyor. Ons altın, enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyon endişesi yaşayanların adresi oldu. Ons altın 1760 dolar seviyesine hafif yükseliş yaşadı. Gün içinde en düşük 1750 dolar, en yüksek 1760 dolar seviyesi görüldü.

Fed'in faiz artırım sinyali ve Kasım ayında varlık alımlarını azaltacağına dair beklentilerin de ertelenebileceği düşüncesi ons altını destekliyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ile altın fiyatının 1768-1776 dolar/ons aralığına kadar yükselebileceğine işaret ediyorlar. Aşağı hareketlerde ilk destek 1748 dolar/ons. Buranın kırılması halinde 1723 dolar/ons seviyesine kadar gerileme olabilir.

GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ VAR

Gram altın fiyatları dolardaki yükselişle birlikte 510 lira seviyesine yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 506.3 lira, en yüksek 510.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:13 itibarıyla 509.6 liradan alıcı buluyor.