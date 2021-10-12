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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyon endişeleri altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

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Altın fiyatlarında hareketlenme görülüyor. Ons altın, enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyon endişesi yaşayanların adresi oldu. Ons altın 1760 dolar seviyesine hafif yükseliş yaşadı. Gün içinde en düşük 1750 dolar, en yüksek 1760 dolar seviyesi görüldü.

Fed'in faiz artırım sinyali ve Kasım ayında varlık alımlarını azaltacağına dair beklentilerin de ertelenebileceği düşüncesi ons altını destekliyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ile altın fiyatının 1768-1776 dolar/ons  aralığına kadar yükselebileceğine işaret ediyorlar. Aşağı hareketlerde  ilk destek 1748 dolar/ons. Buranın kırılması halinde 1723 dolar/ons  seviyesine kadar gerileme olabilir.

GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ VAR

Gram altın fiyatları dolardaki yükselişle birlikte 510 lira seviyesine yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 506.3 lira, en yüksek 510.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:13 itibarıyla 509.6 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat