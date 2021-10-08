Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Küresel piyasalar altın fiyatları için ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed'in tahvil alımlarını azalma planı ve faiz artırma ihtimali ons altın fiyatlarını aşağı çekiyor.

Yatay seyreden ons altın fiyatlarının düne göre primli seyretmesi bekleniyor. Ons altın saat 08:56 itibarıyla 1758 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1753 dolar, en yüksek 1760 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Gram altın fiyatları dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle 500 lira seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gram altın saat 08:56 itibarıyla 503.2 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 499.8 lira, en yüksek 503.5 lira seviyesi görüldü.