Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Doların önde gelen para birimleri karşısında sakin seyretmesi uluslararası piyasalarda ons altının fiyatının yataya dönmesine neden oldu.

Fed'in tahvil alımlarını azaltma hedefi ve faiz artırım sinyali ile birlikte altında beklentiler netleşmeye başlarken bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi ile hareketlenme gözlemlenmesi bekleniyor.

Fed'in varlık alımlarını azaltmak için sinyal olarak algılanması beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesinde ons altın fiyatlarının 1740 dolar ile 1775 dolar arasında dalgalanması öngörülüyor.

Saat 09:12 itibarıyla ons altın 1761 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram altın fiyatları iç piyasada dolardaki güçlenmenin etkisiyle birlikte 500 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Gram altın gün içinde en düşük 500.2 lirayı görürken en yüksek 503.4 lira seviyesine ulaştı.

Saat 09:12 itibarıyla 501.3 liradan alıcı buluyor.