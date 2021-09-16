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Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında son durum

Fed'in varlık alımlarını azaltma yönünde takvim belirleyeceğine dair işaretleri ons altın fiyatlarını düşürdü.

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Ons altın fiyatları dar bantta dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltma beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 1800 doların altına geriledi.

Fed'in gelecek hafta yapılacak olan FOMC toplantısında varlık alımlarını azaltmaya yönelik karar beklentisi arttı.

Dünya genelinde merkez bankaları pandemide sağladıkları destekleri geri çekmeye başlaması altın için negatif bir gelişme oluşturuyor.

Analistler gelecek 6 ay içinde piyasaların yavaş yavaş faiz artırımlarını fiyatlamaya başlayacaklarını öngörürken, Fed'in gelecek hafta varlık alım azaltımının işaretini vermesi halinde ons altında ilk etapta 1770 dolar seviyesinin görülmesi tahmin ediliyor.

Güne 1793 dolardan başlayan ons altın en düşük 1787 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

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Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak güç kaybetti. Gram altın güne 486 liradan başladı. Gün içinde en düşük 484.4 lira, en yüksek 487.2 lira seviyesini gördü. Saat 08:45 itibariyle gram altın 484.9 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat