Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kalıcı istikrara kavuşamayan altın fiyatları Fed'in alacağı aksiyonları bekliyor. Fed'in faiz artırımı yapma ihtimali ve varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

DOLAR ENDEKSİ 1 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dolar Endeksi dün 1 haftanın en yüksek seviyelerine gelince altında keskin bir gerileme görülmüştü.

ONS ALTIN ZAYIFLADI

1800 dolar kritik eşiğinin altına sarkan ons altın saat 08:26 itibariyle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ons altın en düşük 1793 dolar, en yüksek 1801 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA GÜÇSÜZ SEYREDİYOR

Ons altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte gram altın fiyatları da bir miktar geriledi. Dolar kurundaki hafif yükselişin etkisi ons altındaki düşüşü gram altın tarafında bir miktar sınırladı.

Gram altın saat 08:26 itibariyle 482.3 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 480.9 lira, en yüksek 483.4 lira seviyesini gördü.

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