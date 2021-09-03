MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Altın fiyatlarında son durum
GeriEkonomi Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 484,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi