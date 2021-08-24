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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 487.9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişten destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 487,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3'lük yükselişle 1.805 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1.801 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde döviz ve emtia piyasalarında volatilitenin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmanın piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma 30 lira birden düştü
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! 30 lira birden düştü

Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumuna geldiğini, 1.810 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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