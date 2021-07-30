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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.07.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in politikasında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından altın fiyatları güçlenirken dolar tarafında düşüş yaşandı.

Ons altın fiyatları güçlenmeye başladı. Fed'in varlık alımı ve faiz oranlarına ilişkin yakın zamanda değişiklik yapmayacağı mesajları altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

Ons altın 1831 doları aştı. Saat 08:15 itibariyle 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviye olarak da 1826 dolar görüldü.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesi nedeniyle altına olan ilgi arttı. Analistler 1832 dolar seviyesinin aşılması halinde 1870 dolar seviyelerine yükselişin gerçekleşebileceğine dikkat çekiyorlar.

GRAM ALTIN DOLARDAN ETKİLENİYOR

Gram altın fiyatları ise ons altındaki yükselişe ayak uyduramıyor. Dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını 500 liranın altında tutmaya devam ediyor.

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