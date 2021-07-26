Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Fed'in yapacağı faiz toplantısı öncesinde ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Cuma gününe oranla ons altın yüzde 0.25 yükselişle 1806 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında bu hafta yönü Fed'in toplantı öncesi ve toplantı sonrasında ABD dolarındaki hareket ve ABD hazine kağıdı getirilerinin belirleyeceğini işaret etti.

FED'DEN DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, varlık alım programının azaltılması konusunda bir işaretin verileceğini bekliyorlar.

İLK DESTEK 1791 DOLAR

Analistler ons altın için ilk desteğin 1791 dolar olduğunu bunun kırılması halinde 1749 dolara kadar sarkmaların yaşanabileceğini belirtti. Direnç olarak ise sırasıyla 1814 dolar ve 1833 dolar öne çıktı.

GRAM ALTIN 496 LİRA SEVİYESİNDE

Gram altın fiyatları 500 liranın altında seyretmeye devam ediyor. Saat 08:18 itibariyle gram altın 496.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.

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