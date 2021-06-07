Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında belirleyici unsur olmaya başlayan ABD ekonomisi, ons altında satışlara neden oldu.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarına ABD tahvil faizi ve enflasyon oranlarına yönelik beklentiler düşüş getirdi.
Ons altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana 1900 doların altında seyretmeye başladı. Ons altındaki düşüş ise gram altın fiyatlarındaki yükselişe engel oluşturdu.
ABD 10yıllık tahvil faizinin yükseliş göstermesi ve ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesinde seyretmesi yatırımcıları altından çıkıp diğer yatırım araçlarına yönlendirmeye başladı.
Ons altın güne 1891 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1885 doları gören ons altın en yüksek 1891.91 doları gördü.
Gram altın fiyatları da açılışta 526.7 liradan işlem gördü. Gün içinde en düşük 525.9 lira, en yüksek 527.8 lira seviyesi görüldü.
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara