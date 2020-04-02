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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.04.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçti. Güvenli liman olarak tabir edilen altın tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yatırıcılar güvenli liman olan altına yönelmeyi sürdürüyor. Ons altında hafif düşüş olsa da dolar kurundaki yükseliş nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Koronavirüsün önünün alınamaması ve dünya çapında vakaların her geçen gün artması ve küresel çapta ekonominin yavaşlamaya girmesi nedeniyle altın prim yapıyor.

Güne 343.1 liradan başlangıç yapan gram altın gün içinde en düşük 339.5 lira, en yüksek 344.4 lira seviyesini gördü. 344.4 lira gram altın için tarihi rekor oldu.

Saat 08:44 itibariyle gram altı 340.4 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1586 dolar seviyesinde bulunuyor.

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