Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü.



Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 332.8 lira, en düşük 327.2 lira seviyesi görüldü. Saat 07:36 itibarıyla gram altın 330.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise 1576 dolar seviyesinde bulunuyor.