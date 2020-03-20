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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
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Küresel piyasalardaki sert dalgalanma nedeniyle altına olan talep artışa geçti.

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altına talep arttı. Yatırım alışkanlıklarının değişmesiyle altın fiyatları yükseliş göstermeye başladı.

Güne 309.9 lira seviyesinden başlayan altın gün içinde en düşük 306.3 lira, en yüksek 3016.2 lira seviyesini gördü. Saat 11:40 itibarıyla gram altın yüzde 2'ye yakın primle 315 lira seviyesinde işlem görüyor.

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