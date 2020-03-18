Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları yine yükseliş trendine girdi.
Koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide zor günler geçiriliyor. Yatırımcılar borsalardan uzaklaşırken güvenli liman olan altına talep her geçen gün artıyor.
Koronavirüsün ekonomileri yavaşlatması yatırım alışkanlıklarında değişikliğe sebep oldu. Gram altın güne 314.5 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 313.9 lira, en yüksek 318.1 lira seviyesi görüldü. Saat 07:58 itibarıyla gram altın 314.2 lira seviyesinde bulunuyor.
Ons altın ise 1527 dolar seviyesinde seyrediyor.
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