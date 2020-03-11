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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum
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Dünya çapında etkisini artıran coronavirüs nedeniyle güvenli liman altına olan talep artıyor.

Küresel piyasalar altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe odaklandı. Coronavirüsün tüm dünyaya hızla yayılıyor olması altına olan talepte artış meydana getirdi. Petrol fiyatları ise OPEC üyelerinin anlaşamaması ve Suudi Arabistan’ın petrol arzını artırmaya yönelik kararının bulunması nedeniyle sert düşüş yaşadı.

Çin’de ortaya çıkan ve başta Avrupa olmak üzere dünyayı etkisi altına almaya devam eden coronavirüs finans piyasalarında da etkili oluyor. Ticaretin yavaşlamasına sebep olan coronavirüs yatırım kararları alınmasında değişiklik yarattı. Altın tarafında yatırımı seçenlerin çoğalması nedeniyle fiyatlarda da yükseliş yaşandı.

Gram altın güne 236.6 lira seviyesinden başlangıç yaptı. En düşük 326.4 lira, en yüksek 329.4 lira seviyesi görüldü. Saat 07:52 itibarıyla gram altı 328.8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 1664 dolar seviyesinde bulunuyor.

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