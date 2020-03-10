Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanma bazı borsalarda şok etkisi yarattı. Petrolün etkili olduğu dalgalanmada gram altın da tarihi yüksek seviyesi olan 339.6 lira seviyelerini gördü. ABD borsaları sert düşüş yaşadı. Petrol 31.27 dolarla tarihi düşük seviyelerinden birini gördü.

OPEC’te arz kısıntısına gidilmesine yönelik bir karar çıkmaması ve Suudi Arabistan’ın petrolle ilgili kendi politikasını uygulamaya koyacak olması nedeniyle petrol fiyatları sert düştü.

Coronavirüsün küresel ekonomide yavaşlamaya neden olması ve ülkelerin büyüme hedeflerini aşağı çekip faiz indirimine gitmesi ile birlikte petrol fiyatları düşerken güvenli liman olan altına talep arttı.

Gram altın güne 332 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 328.1 lira, en yüksek 332.7 lira seviyesi görüldü.

Saat 08:05 itibariyle gram altın 328.5 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1663 dolar seviyesinde.