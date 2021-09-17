Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandı

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Altın piyasasında Fed'in alacağı kararlar kritikleşti. Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda varlık alımlarının azaltılmaya ve bu politikaya da 2021 yılı içinde başlanması beklentisi ons altında sert kayıplara neden oldu. Ons altın 1752 dolara kadar düşüş gösterdi.

ABD VERİLERİ ALTIN PİYASASINI BELİRLİYOR

ABD'de dün açıklanan perakende satış verisinin beklentilerin üstünde ve güçlü artış göstermesi de altın fiyatlarında düşüşe sebebiyet verdi.

Ons altın gün içinde en düşük 1752 dolar, en yüksek 1761 dolar seviyesini gördü. Saat 08:27 itibariyle ons altın 1760 dolardan alıcı buluyor.

1715 DOLAR SESLERİ GELİYOR

Analistler ons altında 1752 dolar desteğinin kırılması halinde geri çekilmenin 1715 dolara kadar devam edebileceğini belirtti.

FITCH DE RAPOR ETTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de altın için yayınladığı araştırma notunda "Fed'in para politikasını normalleştirmesi, güçlü global ekonomik büyüme görünümü ve ABD Doları'nda geçici güçlenme altın fiyatlarını bastırır" açıklamasında bulundu.

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GRAM ALTIN 480 LİRAYA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak kayba yöneldi. Gram altın gün içinde en düşük 480 lira, en yüksek 483 lira seviyesini gördü. Saat 08:27 itibariyle 482.9 liradan alıcı buluyor.