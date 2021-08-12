Son dakika... Altın fiyatlarında sakin seyir devam ediyor

Ons altın fiyatlarında toparlanma başladı. Hafta başında 1652 dolar seviyesine gerileyen ve gram altında 30 liralık düşüşe neden olan çalkantının ardından ons altın 1750 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı.

Çarşamba günü yaklaşık 3 ayın en sert günlük yükselişini gerçekleştiren ons altında toparlanma dün de sürmüştü. Ons altın gün içinde en düşük 1748 dolar, en yüksek 1753 dolar seviyesini görmüştü.

Gümüş fiyatlarında ise hafif düşüş eğilimi var ve 23.48 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 485 LİRA SEVİYESİNDE

Hafta başında 459 liraya kadar gerileyen gram altın yatırımcısını yeniden sevindirmeye başladı. Gram altın gün içinde en düşük 484.5 lira, en yüksek 486.7 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibariyle gram altın 485.1 liradan alıcı buluyor.

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