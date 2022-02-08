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Son dakika... Altın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyor

Altın fiyatları jeopolitik risklerden beslenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altına olan talebinin artmasıyla birlikte hem ons hem de gram altın tarafında yükselişler yaşanıyor. Ons altın önemli direnç seviyesi olan 1825 dolar seviyesine yaklaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırı yapmasını değerlendiren yatırımcılar altın tarafında yatırım yapmaya başladı. Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının ardından dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

Fransa Başkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmaması da savaş sinyallerini körüklemeye devam ediyor.

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Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor. Gerilimden beslenen yatırımcıların risk iştahını kabartmış durumda.

Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi.

Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1818 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 10:11 itibarıyla ons altın 1818 olardan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR

Gram altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından dolayı yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira seviyesi görüldü. Saat 10:11 itibarıyla 796 liradan alıcı buluyor.

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