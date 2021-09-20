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Son dakika... Altın fiyatlarında önemli hareket

#Altın#Emtia#Fed
Son dakika... Altın fiyatlarında önemli hareket

Küresel piyasalar bu hafta Fed'den gelecek açıklamalara odaklanmışken dolardaki güçlenme nedeniyle altın fiyatları sert geriledi.

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ABD Merkez Bankası Fed bu hafta faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha çok piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali altın fiyatları üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor.

Kararın açıklanmasına çok kısa bir süre kala ons altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın 1800 dolar olan psikolojik eşiği aşağı doğru kırdı ve 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi.

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Ons altın gün içinde en düşük 1742 dolar, en yüksek 1755 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları da ons altına paralel düşüş gösterse de dolardaki yükseliş kayıpları bir miktar azaltıyor. Gram altın gün içinde en düşük 484 lira, en yüksek 488 lira seviyesini gördü. Saat 07:39 itibarıyla 486.1 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fed