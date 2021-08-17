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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında önemli gelişme

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Son dakika... Altın fiyatlarında önemli gelişme

Koronavirüs pandemisinde yeni varyant olan Delta nedeniyle bir miktar güç kazanan altın, Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması ihtimaliyle dar bantta seyrediyor.

Altın fiyatlarında durgunluk görülmeye başlandı. Pandemi döneminde hızlı yükseliş grafiği sergileyen altın delta varyantının etkisini artırmasından güç bulsa da Fed'in varlık alımı miktarını azaltacak olması ve bunun yanında faiz artırımına da gitme ihtimali durgunluğa neden oluyor.

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Ons altın yatay seyirle 1786 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1784 dolar, en yüksek 1788 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise 486 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 485.2 lira, en yüksek 486.9 lira seviyesi görüldü.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma 30 lira birden düştü
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! 30 lira birden düştü

Analistler altın fiyatlarında hareketlenme için Jackson Hole toplantılarında verilecek mesajların beklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Fed'in karar alma sürecinde Delta varyantının etkili ollacağını belirten analistler bu süreçe ons altında 1769 dolar ile 1800 dolar arasında dalgalanma beklediklerini açıkladılar.

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