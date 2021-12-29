Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son gelişmeler

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Altın fiyatlarında güçlenme başladı. Uzun süredir 1800 doların altında seyreden ons altın 1810 dolar civarında denge arayışına başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması, varyantlara ilişkin olarak gelişmelerin ne olacağının belirsiz olması, Fed'in faiz artırma ihtimalinin yükselişe geçmesi ve küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

KORONAVİRÜS KAPANMALARI BAŞLADI

Avrupa'da yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle bazı ülkeler yeniden kapanma yöntemini seçti. ABD ve İngiltere'de vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Asya borsalarında ise Omicron varyantına ilişkin anlık bilgi akışları hisse piyasalarını olumsuz etkiledi.

GELİŞMELER ALTINI İŞARET EDİYOR

Küresel ekonomilerdeki hareketin azalmaya başlayacak olması endişesi ile birlikte altın fiyatları ivme kazanmaya başladı. Enflasyon artarken merkez bankaları birer birer faiz artırımı yöntemine yönelmesine rağmen altın fiyatları hafif ancak güç kazanan bir grafik sergilemeye devam ediyor.

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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Dün 1820 dolar seviyesini test eden ons altın bugün yatay seyre yöneldi. Güne 1805 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1804 dolar, en yüksek de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 09:25 itibarıyla ons altın 1807 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DENGE ARIYOR

1069 liradan dolardaki düşüşle birlikte 590 lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın ons altındaki yükselişten de destek bularak 700 lira seviyelerine yaklaştı. Güne 686 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 683 lira, en yüksek de 711.7 lira seviyesini gördü. Saat 09:25 itibarıyla 701 lira seviyesinden işlem görüyor.

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"1814 DOLARI TAKİP EDİYORUZ"

A1 Capital'in yayımladığı bültende ons altın için 1814 dolar seviyesi ön plana çıktı.

A1 Capital'in değerlendirmesi şöyle:

Ons/Altın’da 1814 dolar seviyesini ilk ara direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yükseliş denemelerinin güç kazanabilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Ancak teknik göstergelerde görülen bozulma bu direncin kırılma olasılığını azaltıyor. 1814 dolar seviyesinin kırılması ile yaşanabilecek yükselişlerde 1834 dolar seviyesini ise kısa vadede ilk önemli direnç olarak verebiliriz.

GRAM ALTINDA 697 LİRA EŞİĞİ



Gram Altın alıcılı açılış sonrasında günün genelinde pozitif bir seyir izlendi ve %1.92 oranında değer kazanımı ile Gram Altın 686.72 TL gün tamamlandı

Teknik göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde toparlanıyor olması tepki hareketinin devamını destekliyor Kısa vadeli hareketlerde 694-697 TL

bandını gün içi dirençler olarak takip edeceğiz. Bu direnç bandının kırılması harekete ivme kazandıracaktır. 600TL seviyesi ise ilk destek noktası olarak takip edilebilir.