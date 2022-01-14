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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Fed'in faiz artırma ihtimali fiyatlandı mı?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor Fedin faiz artırma ihtimali fiyatlandı mı
Burak TAŞÇI

ABD enflasyonunun 39 yılın zirvesinde gelmesi ile birlikte altın fiyatlarında gerileme beklenirken tam tersi oldu. Ons altın yükselişe geçmeye başladı ve 1800 doların üzerinde denge bulmaya çalışıyor.

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Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorununu aşmak için merkez bankaları faiz silahını kullanmaya başladı. Dünya genelinde faizler artarken piyasa oyuncularının beklediği ana data ABD enflasyonuydu.

ABD enflasyonunun 39 yılın zirvesi olan yüzde 7 olarak gelmesiyle birlikte gözler Fed'e ve altın fiyatlarına çevrildi.

Fed'in 2022 yılında 3 kere faiz artırması beklenirken gelen yüksek enflasyonla birlikte faiz artırım sürecini daha erkene çekebileceği ihtimali ortaya çıktı.

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ABD'nin koronavirüs sürecindeki parasal genişleme sürecinden parasal sıkılaşma sürecine geçmesiyle birlikte faizlerde yükseliş yapması bekleniyor. ABD faizlerinde yükseliş olması halinde piyasadan dolar çekileceği, yatırımların dolar tarafına kayacağı ve doların güçleneceği beklentisi doğmuştu.

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Uzun süredir bu beklenti devam etmiş ve en son açıklanan tarihi yüksek enflasyonla birlikte düğüm çözülmüş oldu.

Beklentiler boşa çıkarken dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. Buna paralel olarak altın fiyatları ise yükselişe geçti.

Piyasalarda Fed'in uzun süredir parasal sıkılaşma sinyali vermesi nedeniyle altın tarafında fiyatlamaların gerçekleşmiş olduğunu ve bundan dolayı altın fiyatlarının yükselişe geçtiğine dair kanı oluşmaya başladı.

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ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın Fed'in olası faiz artırımının fiyatlamasını geride bıraktığı düşüncesiyle birlikte pozitif seyre yöneldi. Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1819 dolar, en yüksek de 1827 dolar seviyesini gördü. Saat 08:04 itibarıyla ons altın 1826 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR

Ons altındaki yukarı yönlü hareket iç piyasada doların zayıflamasına rağmen gram altını da pozitif etkiliyor. Gram altın güne 795.6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 793.5 lira, en yüksek de 801.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:04 itibarıyla gram altın 797 liradan alıcı buluyor.

1832 DOLAR DİRENCİ TEST EDİLEBİLİR

Ikon Menkul ons altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 8 haftanın en yüksek seviyesi olan 1832 dolar direncinin takip edildiğini açıkladı.

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İşte o analiz:

XAUUSD- 1814 bölgesinden destek buldu

Dün gün içerisinde 1814 destek bölgesinin hafif altına kadar gerileyen Ons Altın bu bölgeden gelen alımlarla bir miktar toparlasa da işlem günün ekside kapattı. Değerli madende 1814 bandı altında 100 günlük ortalama sonraki destek bölgesi olarak ön plana çıkmakta. Yukarıda ise son 8 haftanın en yüksek bölgesi olan 1832 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takibimizde kalmaya devam ediyor.

Destekler: 1814-1799-1790 Dirençler: 1832-1840-1850

 

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