Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Düşüş hız kazandı...

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine inananların sayısının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında baskı oluşmaya başladı. Fed'in 2022 sonunda faiz artırımı yapması bekleniyor.

Fed yetkililerinden Bullard, Kaplan ve Bostic'in 2022 yılı sonunda faiz artırımı beklediklerini ifade ettiler. Bu gelişmenin ardından ons altın 1772 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu.

GRAM ALTIN 492 LİRAYA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş ve dolar kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın gün içinde en düşük 492.9 lira, en yüksek 495.7 lira seviyesini görürken saat 08:27 itibariyle 494.7 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ANALİSTLER DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Dolar endeksinin 11 haftanın zirvesine çıkmasıyla birlikte analistler ons altının 1769 dolar desteğini test edebileceğini işaret ettiler.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Altın fiyatlarının yönünü ABD'de açıklanacak olan işsizlik sigortası başvuruları, yarın açıklanacak ÜFE verileri belirleyecek. Gelecek hafta da ABD tarım dışı istihdam verisinin altın üzerinde etkili olabileceği öne sürülüyor.

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