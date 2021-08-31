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GeriEkonomi Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Doların etkisi ortaya çıktı
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.08.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Doların etkisi ortaya çıktı

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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Doların etkisi ortaya çıktı

Küresel piyasalarda doların zayıf seyretmesi değerli maden altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı 1800 doların üzerinde tutundu.

Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yaptığı konuşma sonrasında dolarda küresel çapta düşüş eğilimi gerçekleşti. Bundan dolayı altına olan talepte de artış yaşandı.

Ons altın fiyatları bu sabah 1816 dolara kadar yükseliş kaydetti. Saat 08:06 itibariyle 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FED Başkanından varlık alımı mesajı
FED Başkanı'ndan 'varlık alımı' mesajı

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ VERİLER

Analistler ABD'de Cuma günü açıklanacak olan istihdam verisinin altın için önemli olacağını belirtiyor. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması konusunda da belirleyici olacak olan istihdam verisinde işsizliğin yüzde 5.2'ye gerileyeceği bekleniyor.

1841 DOLAR DİRENCİ ÖNE ÇIKTI

Ons altın için ilk direnç seviyesi olarak 1826 doları belirleyen analistler bu seviyenin aşılması halinde 1841 dolara kadar yükselişin gerçekleşebileceğini belirtti. Destek olarak ise 1808 dolar ile 1797 dolar arası işaret edildi.

Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor Doların etkisi ortaya çıktı

Piyasalar bu konuşmayı bekliyordu Altın fiyatlarında Powell hareketi
Piyasalar bu konuşmayı bekliyordu! Altın fiyatlarında Powell hareketi

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişe paralel olarak güç kazanmaya başladı. Güne 487 liradan başlayan gram altın en düşük 486.8 lira, en yüksek 489.3 lira seviyesini gördü.

Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor Doların etkisi ortaya çıktı

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