Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

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Döviz ve emtia piyasalarında düşüşler yaşanıyor. İç piyasada gerçekleşen düşüşler yüzde 40'a yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklama ile birlikte dolar, euro ve altın tarafında sert düşüşler meydana geldi.

Yüzde 40'a varan düşüşle birlikte altın fiyatları 700 liranın altında seyretmeye başladı.

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımı yöntemini kullanmaya başlıyor. Özellikle piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım hamlesini ne zaman yapacağına odaklandı.

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Bununla birlikte koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılmaya başlaması tedirginliği artırıyor. Ekonomik aktivitenin yine durma noktasına gelme ihtimali nedeniyle emtia fiyatlarında da olumsuzluk seyrediyor. Avrupa'da bazı ülkeler kapanma açıklarken Japonya, Omicron kaynaklı herhangi ek tedbir alınmayacağını duyurdu.

ONS ALTIN HAFİF YÜKSELDİ

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Ons altın fiyatları 1780-1810 dolar aralığında hareketini sürdürüyor. Dolar diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybına uğraması ons altının hafif güçlenmesine neden oldu. Dirençleri kırmakta isteksiz kalan ons altın güne 1804 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1803 dolar en yüksek de 1808 dolar seviyesini gördü. Saat 07:58 itibarıyla gram altın 1806 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 40 kayba yöneldi. Bugün dar bantta işlem gören gram altın güne 706.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 695 lira, en yüksek de 710.8 lira seviyesini gördü. Saat 07:58 itibarıyla 698 liradan alıcı buluyor.

1834 DOLAR DİRENCİ İZLENEBİLİR

Altın fiyatları için Ikon Menkul değerlendirmede bulundu. Ikon Menkul yükselişin devamı halinde 1834 dolar direncine ulaşılabileceğini belirtti.

Ikon Menkul'un altın yorumu şöyle:



XAUUSD-1808.45'e ladar yükseldi...



Ons Altın’da 1787.50 seviyesinden alınan destekle 1808.45’e kadar yükselişler oldu. Yükselişin devamında 1815 ve 1834 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1803 ve 1787.50 destek oluşturabilir. 1787.50 seviyesinin önemli olduğunu ve bu seviye üzerinde tutunma olduğu sürece yukarı yönlü işlemler görülebileceğini de belirtelim.

Destekler:1803-1787.50-1762.25

Dirençler:1815-1834-1848