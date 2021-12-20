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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor

Altın fiyatları koronavirüsün yeni varyantı Omicron ve merkez bankalarının attığı adımlar ile yön bulma çabası içinde işlemlere devam ediyor.

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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için vermiş oldukları sınav sonrası altın fiyatları beklentilerin de sona ermesiyle birlikte bir miktar yukarı çıkmış ve ons altın 1800 doların üzerine taşınmıştı.

Koronavirüsün Omicron varyantının etkilerinin henüz hangi aşamada olduğu bilinmezken bazı ülkeler sıkı denetimleri ve yasak uygulamalarına başladı.

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Omicron'ın hızlı yayılması ve aşıların etkisiz kalabileceği beklentisi oluşurken altın fiyatları bugün yine 1800 doların üzerinde bulunuyor. 

Ons altın güne 1797 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1797 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesini gördü. Saat 08:41 itibarıyla ons altın 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 4 HANEYE ÇIKTI

Gram altın fiyatlarında ise 4 haneli rakamlar ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gram altın tarihi rekor kırdı ve 1023 liraya yükseldi.

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Güne 952.1 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 950.6 lira, en yüksek de 1023.3 lirayı gördü.

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'ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER HIZLANABİLİR'

Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. İşte o analiz:

XAUUSD-1815 seviyesinde karşılaşılan dirençle geri çekildi

Ons Altın'da 1815 seviyesinde karşılaşılan dirençle geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 1787.50 önemli destek oluşturabilir. Bu destek üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü işlemler görebiliriz. Bu durumda 1803 ve 1815 direnç oluşturabilir. 1787.50 desteğinin kırılması ve altı fiyatlamalarda ise geri çekilmeler hızlanabilir.

Destekler:1787.50-1763.25-1738.45

Dirençler:1803.00-1815.00-1834.00

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