Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor

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Piyasalarda güçlenme devam ediyor. Borsa İstanbul her geçen gün rekor kırarken altın fiyatları da yükseliş sergiliyor. Kripto para piyasasının lider coinleri de rekor üstüne rekor kırıyor.

Küresel piyasalarda ons altının 1827 dolara yükselmesi ile birlikte gram altın fiyatları da yeni rekorlar görmeye başladı.

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ABD Merkez Bankası Fed'in almış olduğu tahvil alımı azaltımı kararı sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen bazı verilerin yeterli olmaması ve faiz artırımına ilişkin net bir tarihin ortaya konulmaması nedeniyle altın fiyatları yükseliyor.

Ons altın 1827 dolar ile 2 ayın zirvesine oturdu. Ons altın gün içinde en düşük 1821 dolar, en yüksek 1827 dolar seviyesini gördü. Saat 06:54 itibarıyla ons altın 1823 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN REKORA ÇOK YAKIN

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Gram altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya başladı. Bugün gram altın 569.6 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Yeni rekorunu da egale etmek için denemeler yapan gram altın saat 06:54 itibarıyla 568.1 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviyesi ise 566.8 lira oldu.