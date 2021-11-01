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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor

Ons altın fiyatlarındaki gerileme gram altın fiyatlarında küçük düşüşler yaşatsa da 550 lira bandında seyrine devam ediyor.

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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından yatay seyre yöneldi. Piyasalar ise Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz toplantısına odaklandı.

1800 DOLARDA TUTUNAMAMIŞTI

Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesinde tutunamamış ve yüzde 1.5 oranında düşüşle haftayı kayıpla kapamıştı. Doların önde gelen para birimleri karşısında düşüşe geçmesi ile ons altında yükseliş bekleyen analistler 1776 dolar seviyesine gerilemenin olması halinde geri çekilmenin 1739 dolara kadar kademeli olarak süreceğini vurguladı.

Ons altın güne 1783 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1779 dolar, en yüksek 1787 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:56 itibarıyla ons altın 1782 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN HAFİF DÜŞÜŞTE

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550 lira seviyesinde tutunmaya çalışan gram altın ons altındaki düşüş ve dolardaki güç kaybıyla birlikte 545.6 liraya geriledi. Gram altın gün içinde en düşük 545 lira, en yüksek 551.5 lira seviyesini gördü. Saat 09:56 itibarıyla gram altın 547 lira seviyesinde işlem görüyor.

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