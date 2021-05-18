Son dakika... Altın fiyatlarında kritik seviye belli oldu

Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi ile birlikte güçlenen ons altın 1875 dolar direncinden geri döndü. Ons altın fiyatlarındaki gerilemeye sebep olarak ABD 10 yıllık tahvil faizi getirilerinin yüzde 1.65'e yükselmesi etkili oldu.



Uluslararası piyasalarda saat 08:50 itibariyle ons altın 1870 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1865 dolar, en yüksek de 1873 dolar seviyesini gördü.

ANALİSTLER 1875 DOLARA ODAKLANDI

Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu, doların zayıflamaya devam etmesi halinde ons altın fiyatlarının 1875 dolar direncini aşabileceğini ifade etti.



Analistler ayrıca ons altın fiyatının 1875 dolar/ons direncini kıramaması halinde ise 1847-1830 dolar/ons aralığına bir geri çekilme olabileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN 500 LİRA SEVİYESİNDE

Ons altında güçlenme yaşansa da iç piyasada dolar kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını baskılamaya başladı. Bir süredir güçlü yükseliş gerçekleştiren gram altın 500 lira bandında hareket ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara