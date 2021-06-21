Son dakika... Altın fiyatları hareketlendi! İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert düşüşle karşılaşmıştı. Ons altın fiyatları gerilerken gram altında da buna paralel olarak düşüşler gerçekleşti. ABD Hazine kağıdı getirilerinin bu sabah düşüş göstermesi ise altın fiyatlarını destekler nitelikte harekete sebep oldu.

Ons altın geçtiğimiz hafta yüzde 6 oranında düşmüştü. Bugün ise yüzde 0.59 oranında yükselişle 1774 dolar seviyesinde işlem görüyor.

UZMANLARDAN UYARI

Altın fiyatları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, ABD tahvil faizlerinin gerilemesinin altında istikrar yakalanmasına neden olduğunu ancak doların gücünü koruması nedeniyle de altın fiyatlarında yükselişin sınırlı kaldığına değindiler.

Analistler ayrıca Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrasında şahin mesajlar verildiğini ve bu hafta da Fed yetkililerinin açıklamalarının dikkate alınacağını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından sıkı takip edilecek.

İLK DİRENÇ 1797 DOLAR

Analistler ons altın için ilk direnç noktasının 1797 dolar olduğuna işaret etti. Destek noktası olarak ise 1769 dolar seviyesini öne çıkardılar. Desteğin kırılması halinde de 1744 dolar seviyesine kadar düşüşün olabileceğine dikkat çektiler.

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