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Son dakika... Altın fiyatlarında güçlü yükseliş

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında güçlü yükseliş

Küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. Gram altın 606 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın fiyatlarındaki rekorlara bugün bir yenisi daha eklendi. Ons altın ve döviz kurlarındaki volatilite altın fiyatlarını güçlendiriyor.

Ons altın hafif yükselişle saat 08:07 itibarıyla 1866 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içinde en düşük 1860 dolar en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü.

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Fed'in tahvil alımlarını azaltmasının sonrasında faiz adımı için 2022'nin uygun olmayacağını belirten uzmanlar faiz artırımının 2023'ten sonra gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca küresel çapta enflasyonun yükseliyor olması da altın fiyatlarını destekliyor.

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GRAM ALTIN YİNE REKOR KIRDI

Gram altın fiyatlarında her geçen gün yeni rekorlar görülüyor. Ons altın ve dövizdeki yükseliş gram altına 606 lira ile yeni tarihi rekoru getirdi. Gram altın saat 08:07 itibarıyla 605.1 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 601.4 lira, en yüksek 606 lira seviyesi görüldü.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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