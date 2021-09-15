Son dakika... Altın fiyatlarında flaş gelişme!

Altın fiyatları yükselişe geçti. ABD'de dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamı, Fed'in faiz ve varlık alımı noktasında aksiyon almasını etkileyecek düzeyde gelmedi. Bundan dolayı dolar ve tahvil getirilerinde zayıflık oluştu. Böylece altın fiyatları da güçlenmiş oldu.

1800 doları geçen ons altın fiyatları 1 haftanın en yüksek değeri olan 1808.5 dolara kadar yükseldi. Ons altın saat 08:20 itibariyle 1803 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1801 doları görmüştü.

GRAM ALTIN DA OLUMLU ETKİLENDİ

Gram altın fiyatları da ons altın fiyatlarına paralel yükseliş kaydetti. Gram altın saat 08:20 itibariyle 489.5 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde en düşük 488.4 lirayı, en yüksek 490.4 lirayı görmüş oldu.

ONS ALTINDA 1823 DOLARA YÜKSELİŞ OLABİLİR



Uzmanlar, ons altı için 1810 doların kritik seviye olduğunu belirtirken aşılması halinde 1823 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti. Düşüşlerle ise 1798 dolar ve 1782 doları öne çıkardılar.

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