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Son dakika... Altın fiyatları kararsız seyrediyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları kararsız seyrediyor

Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılması ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor.

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Küresel piyasalar birçok denklemi bir arada görmeye başladı. Ekonomik açıdan tüm dünya ülkelerinde enflasyon oranları hızla artarken merkez bankaları da fiyat istikrarını sağlamak için mücadelesini devam ettiriyor.

ONS ALTIN DAR BANDA SIKIŞTI

Ons altın fiyatları 1800 doların hemen altında denge bulmaya çalışsa da Fed'in faiz artırım ihtimali yükselişin önünde engel oluşturuyor. Ons altın güne 1783 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1780.7 dolar, en yüksek de 1787.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:05 itibarıyla ons altın 1782 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki oynaklıktan destek bulurken 780 lira seviyesinde dengeye oturdu. Güne 785.7 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 783.1 lira, en yüksek de 794 lirayı gördü. Saat 09:13 itibarıyla gram altın 792.8 liradan alıcı buluyor.

ENFLASYONA KARŞI FAİZ

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Piyasadaki fiyat oluşumlarını dengede tutmaya çalışan merkez bankaları enflasyonu egale etmek için faiz silahını kullanmaya başladı. Faiz artırarak enflasyonu düşürme yöntemini kullanan merkez bankaları arasına Fed'in de girmesi bekleniyor. Fed, tahvil alımlarını azaltımını hızlandırıp, faiz artırımını öne çekmeye hazırlanıyor.

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OMICRON'UN ETKİSİ BÜYÜK

Koronavirüsün hızla yayılan yeni varyantı Omicron dünya üzerinde endişe barındırmaya devam ediyor. Henüz yeni bir varyant olmasından ötürü tedavisi konusunda da sorunların oluştuğu Omicron nedeniyle küresel piyasalar kararsız tutum sergiliyor.

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