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Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün! Önemli veri 16:30'da açıklanacak

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün Önemli veri 16:30da açıklanacak

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu eritmek için faiz artırımlarına gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'de de kritik enflasyon verisi bugün açıklanacak. Son açıklanan enflasyonun yüzde 6.8 olması ve bugünkü enflasyonun da yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeler Fed'in faiz artırımı hamlesini öne çekmeye neden olacakken altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın 1823 dolara tırmandı.

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Dünya ekonomileri enflasyonla sorun yaşamaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan genişlemeci tedbirler sonrasında piyasalarda oluşan para bolluğu enflasyon yarattı. Bu enflasyonu dizginlemek için merkez bankaları da faizleri artırıp piyasadan parayı çekmeye çalışıyor.

En büyük ekonomiler arasında olan ABD ekonomisinde de enflasyon tehlikeli hale gelmeye başladı. Geçtiğimiz ay yüzde 6.8 olarak açıklanan enflasyonun Aralık ayında yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor.

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Fed'in faiz artırım hızını artıracak olan enflasyondaki yükseliş altın fiyatlarını olumsuz etkilemesi beklenirken tersi durum yaşanmaya başladı.

Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un hızla yayılması, özellikle ABD'de günlük vaka sayılarının 1 milyonu aşması altına olan talebi artırmaya başladı. Bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle yeniden kapanma kararı alması da altın fiyatlarını destekliyor.

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Olası bir kapanma anında ticaretin yeniden yavaşlayacak olması, piyasada para dolaşımının düşeceği beklentisi de altını yükselten diğer sebeplerden birisi.

ONS ALTIN 1823 DOLARA TIRMANDI

Tüm bu gelişmeler ışığında ons altın fiyatları sert yükseliş hareketi gösterdi. Güne 1822 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1818 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla ons altın 1819 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN GÜÇLENİYOR

Gram altın fiyatları da ons altın ve dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle güçlü duruşunu sürdürüyor. Gram altın güne 809 liradan başladı. Gün içinde en düşük 803 lira, en yüksek de 809.7 lira seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla 804.9 liradan alıcı buluyor.

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