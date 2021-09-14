MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Altın fiyatları için kritik gün
GeriEkonomi Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.09.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün

ABD'de açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi öncesinde altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı.

Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

Yatırımcıların gözü burada Yükselişle ilgili flaş yorum
Yatırımcıların gözü burada! Yükselişle ilgili flaş yorum

Uzmanlar, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisinin beklenenden fazla artış göstermesi halinde Fed'in varlık alımlarını azaltma yöntemine gitmesini daha erkene çekebileceğini ifade ettiler. Ons altın için 1782 dolar desteğinin test edilmesi beklenirken bu desteğin kırılması halinde 1767 dolara kadar düşüşün olabileceği belirtildi. Ons altın için direnç seviyeleri ise 1798 dolar ve 1807 dolar arasında oluştu.

Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesinde
Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesinde

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Ons altındaki hafif düşüşe rağmen güçlü durmaya çalışan dolar karşısında gram altın sakin seyrini koruyor. Güne 486 liradan başlayan gram altın en düşük 484.8 lirayı, en yüksek de 486.4 lirayı gördü.

: İlginizi Çekebilir

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi