Son dakika... Altın fiyatları için flaş tahmin! Yükseliş hızlandı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altında toparlanma devam ederken gram altın da döviz kurlarının etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması, koronavirüs pandemisine yönelik aşılamanın hızlanması ve birçok ülkenin normalleşmeye başlaması altın fiyatlarını destekler nitelikte hareket etmesini sağlıyor.

Mayıs ayına 471 lira seviyesinden başlayan gram altın bugün itibarıyla 491.2 liraya kadar yükseldi. Son bir haftada gram altında kazanç yüzde 4 oldu. Şubat ayında gördüğü dip seviye olan 397 liraya göre ise kazanç yüzde 23 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN İSTİKRARI BULDU

Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolara kadar yükselen ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın nisan ayıyla birlikte 1707 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Yaklaşık 1.5 aylık dönemde ons altın 1845 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş böylece yüzde 8 olarak gerçekleşmiş oldu.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı. Yıldırımtürk, yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi.

Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

Dış piyasadaki yükseliş altın fiyatlarına yansıdı. İlk çeyrek itibarıyla 1700-1800 dolar civarında seyreden ons altın ikinci çeyrekte yükselişe geçti. ABD tahvil faizlerinin düşüyor olması, ABD dolarının da dış piyasalarda geriliyor olması altın fiyatlarını olumlu etkiliyor.

KRİPTO PARA ETKİSİ

Kripto paralarda ilk çeyrekteki yükseliş hız kesti ve regülasyonların gelecek olması altını desteklemeye başladı. Son yaşanan Thodex olayıyla tedirginlik arttı.

JEOPOLİTİK ETKİLER

Dünya üzerinde jeopolitik gerginlikler altını destekler nitelikte. Rusya-Ukrayna, İngiltere-Fransa, Çin-Avustralya gibi ülkelerin arasındaki gerginlikler ons altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

TEKNİK SEVİYELER

1792 dolar ons seviyeleri 200 günlük ortalamayı geçti ve önü açıldı. 1855 ve 1875 dolar seviyeleri direnç olarak bekleniyor. Zaman zaman yükselişler düzeltme satışları getirebilir. Gelecek ay itibarıyla 1900-1950 dolar seviyeleri ons altında bekleniyor.

GRAMDA 600 LİRAYA YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR

Tam kapanmanın olduğu haftanın başında gram altın 470 liradan işlem görmüştü, 490 liraya yükseldi. Görünüm altın fiyatlarını 500 liraya tırmandırabilir. Geçen yılki gibi altın talebi olmadığını görüyoruz. Altın ithalatında düşüş var. Düğünlerle ilgili olarak yasaklar kalkarsa altın hareketlenir, o da sadece iç piyasayı hareketlendirir. Altın fiyatlarında yükselişin Eylül, ekim ayında olacağını görüyorum. Ons altın 2000-2150 doları görebilir. Gram altın da 600 liraya doğru yükselebilir.

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