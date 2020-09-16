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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.09.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

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Son dakika... Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor
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Ons altın fiyatlarının sürekli hareketli olması gram altın tarafında da fiyat değişimlerine yol açıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hızlı yükseliş yaşayan altın fiyatları ons altının 2000 dolar psikolojik sınırını aşmasıyla birlikte güç kazanmıştı. Yaklaşık 1 aydır 2000 dolar seviyesinin altında işlem gören ons altın nedeniyle gram altın fiyatları da dar bantta işlem görmeye devam ediyor.

Ons altın güne 1953 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1949 dolar, en yüksek 1961 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise güne 470.5 liradan açılış yaparken en düşük 469.6 lira, en yüksek 472.3 lira seviyesi görüldü.

Saat 08:32 itibarıyla gram altın 472.1 liradan alıcı buluyor.

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