Son dakika... Altın fiyatları güç kaybediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli... #Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Altın fiyatları güç kaybediyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları güç kaybediyor

ABD Merkez Bankası Fed'in Kasım ayından itibaren varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olmasının sinyallerini vermesiyle birlikte altın fiyatlarında gerileme görülmeye başlandı. Ons altın 1750 doların altına sarktı.

Haberin Devamı

Hurriyet.com.tr - Küresel piyasalar bu hafta merkez bankalarının kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed, faize ilişkin değişiklik yapmazken tahvil alım programında kısıntıya gitme kararını Kasım ayından itibaren alabileceğine dair sinyal verdi. Faiz artırımı için ise açık kapı bırakan Fed altın fiyatlarını olumsuz etkilemiş oldu.

Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve faiz artırımı hamlesinde bulunması halinde doların güç kazanması sonrasında altına olan talepte düşüş yaşanması bekleniyor.

Altın fiyatları da bu gelişmeyle birlikte güç kaybetmeye başladı.

Ons altın 1742 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 08:84 itibarıyla 1753 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 1754 dolar seviyesi görülmüştü.

Gram altın ise TCMB'nin faiz indirmesi sonrasında dolardaki hafif yükselişin etkisiyle 495 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 490.6 lira, en yüksek 495.3 lira seviyesini görmüştü.

UBS'DEN 1600 DOLAR TAHMİNİ

Haberin Devamı

İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, altında mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.

UBS, altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin ederken, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.

İlgili Haberler:

Balat'ın bitmeyen çilesi... Rant terörü! Adam vurup, atölye taşladılarTürkiye’nin konuştuğu yanlış aşı iddiası ile ilgili yeni detay"Türkiye'de böyle bir sorun yok! Çoktan çözdük, bitirdik, aştık"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat