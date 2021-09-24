Son dakika... Altın fiyatları güç kaybediyor

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Hurriyet.com.tr - Küresel piyasalar bu hafta merkez bankalarının kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed, faize ilişkin değişiklik yapmazken tahvil alım programında kısıntıya gitme kararını Kasım ayından itibaren alabileceğine dair sinyal verdi. Faiz artırımı için ise açık kapı bırakan Fed altın fiyatlarını olumsuz etkilemiş oldu.

Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve faiz artırımı hamlesinde bulunması halinde doların güç kazanması sonrasında altına olan talepte düşüş yaşanması bekleniyor.

Altın fiyatları da bu gelişmeyle birlikte güç kaybetmeye başladı.

Ons altın 1742 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 08:84 itibarıyla 1753 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 1754 dolar seviyesi görülmüştü.

Gram altın ise TCMB'nin faiz indirmesi sonrasında dolardaki hafif yükselişin etkisiyle 495 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 490.6 lira, en yüksek 495.3 lira seviyesini görmüştü.

UBS'DEN 1600 DOLAR TAHMİNİ

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İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, altında mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.

UBS, altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin ederken, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.