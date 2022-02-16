Son dakika... Altın fiyatları gerilemeye başladı

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Altın fiyatları gerilimden beslenmeye devam ederken Rusya tarafından yapıcı açıklamaların gelmesiyle birlikte gerileme oluştu. Rusya-Ukrayna arasında savaş sinyali devam ederken Rusya'nın bazı birliklerini Ukrayna sınırından çekeceğini açıklamasının ardından ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

FED'İN ADIMLARI DA BEKLENİYOR

Fed'in Mart ayında faiz artırma ihtimali de altın fiyatları üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Fed, enflasyondaki yükselişi dizginlemek için faiz artırımı seçeneğini masaya koydu ve Mart ayında uygulamaya başlaması bekleniyor. Fed'in faiz artırım beklentisinin fiyatlandığını belirten bazı analistler, faiz artırsa da reel faizin yine ekside olacağına da değiniyorlar.

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ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın fiyatları güne 1853 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1850 dolar, en yüksek de 1854 dolar seviyesini gördü. 8 ayın zirvesinden gerileyen ons altın dar bantta seyrini sürdürüyor.

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Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme gösterdi. Gram altın güne 810.1 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 808.9 lira, en yüksek de 811.5 lira seviyesini gördü. Saat 08:36 itibarıyla gram altın 810 liradan alıcı buluyor.

1870 DİRENCİNDEN 1850 DESTEĞİNE KÂR SATIŞI

İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. 1870 dolar seviyelerinden kâr satışı gören altına ilişkin yeni destek ve direnç noktalarını açıkladı.

İşte o analiz:

Güçlü savaş ihtimali ilen hızla 1870 direnç hattına kadar yükselmiş olan sarı metal, dün Rusya tarafının daha “normal” söylemleriyle birlikte kar satışlarına gitti ve 1850 desteğine geri çekildi. 1850’nin de altına sarkan sarı metal, Asya seansında bu desteği test etmeye devam ediyor. 1850 seviyesinin aşağısına sarkma olursa güçlü pozitif görüntü yerini zayıflamaya bırakabilir. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü kırılan 2075’den gelen downtrend çizgisinin tekrar altına gerileme olursa güçlü düşüşler görebiliriz. Bu sebeple 1850/1830 bölgesini izliyor olacağız.

Olası tepki halinde ise ilk kritik direncimiz 1870 seviyesi olacaktır.

Destekler: 1850 – 1830 – 1816

Dirençler: 1870 – 1890 – 1916