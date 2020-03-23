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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Son dakika... Alternatif Bank şube çalışma saatleri değişti

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Son dakika... Alternatif Bank şube çalışma saatleri değişti
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Alternatif Bank, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında şube çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Bankanın şubeleri 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Dün gece İş Bankası da çalışma saatlerini duyurduğunu belirtmişti.

Alternatif Bank, toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak amacıyla müşterilerini, yenilenen internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM’ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarına yönlendiriyor. Müşterilerinin sağlıklarını korumaları amacıyla sosyal mesafelerini artırmalarını, gerekli haller dışında evlerinde kalmalarını, alışverişlerde nakit yerine banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını öneriyor. Şube dışı kanallardan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için de ATM’lerden çekilebilecek günlük para çekme limitini 3000 TL’ye yükselterek; internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini ise bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.

İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor
İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

Banka, çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler kapsamında da şube ve genel müdürlük personeline evden çalışma imkânı sağlamış; eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatlerini ve toplantılarını asgari düzeye indirmişti.

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