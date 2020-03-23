Son dakika... Alternatif Bank şube çalışma saatleri değişti

Alternatif Bank, toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak amacıyla müşterilerini, yenilenen internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM’ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarına yönlendiriyor. Müşterilerinin sağlıklarını korumaları amacıyla sosyal mesafelerini artırmalarını, gerekli haller dışında evlerinde kalmalarını, alışverişlerde nakit yerine banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını öneriyor. Şube dışı kanallardan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için de ATM’lerden çekilebilecek günlük para çekme limitini 3000 TL’ye yükselterek; internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini ise bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.

Banka, çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler kapsamında da şube ve genel müdürlük personeline evden çalışma imkânı sağlamış; eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatlerini ve toplantılarını asgari düzeye indirmişti.