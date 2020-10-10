MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Alışverişte yeni dönem! Yüz tanıma 2020 sonunda geliyor
GeriEkonomi Son dakika... Alışverişte yeni dönem! Yüz tanıma 2020 sonunda geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Alışverişte yeni dönem! Yüz tanıma 2020 sonunda geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Alışverişte yeni dönem! Yüz tanıma 2020 sonunda geliyor
Abone Olgoogle-news

Rusya’nın biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkararak, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği ifade edildi.

Nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin ardından sıra yüz tanıma sistemiyle ödemeye geldi. Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor. Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya’nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma’da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.

Son dakika... Alışverişte yeni dönem Yüz tanıma 2020 sonunda geliyor

SATICISIZ SÜPERMARKETLER İÇİN AÇILACAK

Yasanın Aralık 2020’ye kadar Duma’dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi. Haberde, Rusya’daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom’un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle