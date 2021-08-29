Son dakika... AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Erdoğan 'Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından' dedi ve açıkladı

Savunma sanayinde çok önemli bir adım daha atıldı. AKINCI TİHA, bugün Tekirdağ'da düzenlenen törenle TSK'ya teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkmasının Cumhuriyet tarihindeki en önemli başarılardan biri olduğunu ifade etti. Erdoğan AKINCI ile birlikte Türkiye'nin, bu alanda dünyadaki en iyi 3 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

*Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi AKINCI'nın vesilesiyle bulunuyoruz.

*Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu ar

acı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

*Bu başarının arkasında 'Yapamayız, becemeyiz' diyenlere inat 'En iyisini biz yaparız' diyenler var. Bugün AKINCI'yla birlikte Türkiye'de dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olmuştur.

*Bu başarının arkasında Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİYİ İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

*Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz? Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojilerini sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz.

*Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarla gizli ambargolarla netice almaya yöneldiler. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız, geçmişte milletçe de yaşadığımız deneyimler Türkiye'nin gücünü artırması gerektiğini söylüyor. Değerli kardeşlerim bizim başka vatanımız yok. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Onun için vatanımıza milletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde huzur ve istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez.

"BUGÜN BİRÇOK ÜLKE İHA'LARIMIZI KONUŞUYOR"

*Değerli misafirler yüzde 20'lerde yerliliğe sahip savunma sanayimizin yüzde 80 yerliliğe sahip olmasını sağlamak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Türkiye pek çok savunma sanayi yanında İHA teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Bugün birçok ülke İHA'larımızı konuşuyor. Binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor.

*Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bizim için bu tablo bir böbürlenme bir küçümseme sebebi değildir. Medeniyetimiz ve tarihimiz bizim gücü böyle kullanmamızı söylüyor. Bugün savunma sanayimizin ürettiği tüm SİHA'lar dünyada rağbet görüyor. Polonya'nın da içinde olduğu 10'dan fazla ülkeyle anlaşma imzaladık. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

*Şimdi de AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Detaylar zaten paylaşıldı. Tüm kritik sistemleri yerli-milli olarak hazırlandı. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle ilk 3'e girmemiz yeter mi yetmez? Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen sihalar geliştirmektir.

*Bu hedefler yalnız bir adım ötemizde. Diyorla ya Z kuşağı, işte burda z kuşağı... Sağda solda aramaya gerek yok. Hiç merak etmeyin sizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ne diyorduk oku, araştır, öğren... Sizlere güveniyorum. Tayyip Erdoğan olarak arkadaşınız olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gereklidir... İnşallah u üretimi yapacak fabrika Gerede'de faaliyete geçiyor.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

*Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz gelişmeye devam edecektir. Savunma sanayide çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün İHA liginde türkiyeye basamak yükselten TİHAyı teslim ediyoruz. Bu önemli yükü omuzlayacak her bir kardeşime başarı diliyorum. Unutmayın sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletimizin huzur içinde geçirdiği gece demektir. Önümüzdeki genç arkadaş Selçuk, kendisini arardım aldığım cevap: Akıncı için fabrikada çalışıyorum... Gece 12. 'Durmak yok yola devam' diyordu. AKINCI TİHA'nın öncü olup bizi gururlandırmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

BAKAN AKAR: TÜM DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da törende konuşma yaptı. "Türkiye tüm olumsuzlara ve engellemelere rağmen önüne çıkan engelleri birer birer aşmış hemen hemen her alanda büyük başarılar elde edilmiştir." diyen Akar "Artık cin şişeden çıkmıştır. Buradan geri dönülmesi mümkün değildir. Bu alanda önemli başarı elde ederek dünyanın önemli şirketlerin biri olan Baykar’dır. Türkiye’nin kendi geliştirdiği SİHA’lar terörle mücadelede kısa sürede önemli başarılar elde etmemizi sağlamıştır. Silah sistemlerimizin harekat sahasında elde ettiği başarılar tüm dünyanın ilgisini çekmiştir." ifadelerini kullandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın