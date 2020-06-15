Akın akın gidiyorlar! Önlemler en üst seviyede

Corona virüs dünyayı etkisi altına aldığından beri yaklaşık 2 aydır uçuşlar gerçekleştirilmiyordu. Mart ayı ortasıyla başlayan yurtdışından gelen vatandaşlar ve seyahat edecekler uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını düşünürken uçuşlar 10 Haziran tarihinde dış hatlarda başladı.

KADEMELİ OLACAK

Planlama sadece Haziran ayını kapsamıyor. Aynı zamanda dış hatlar uçuşlarının temmuz ve ağustos aylarında da kademeli olarak başlayacağı ifade ediliyor.

İlk etapta uçuşların yüzde 60’ı yapılırken, diğer aylarda bu oran artarak devam edecek. Haziran ayında 75 frekans uçuş, Temmuz ayında 572 frekansa ve Ağustos ayında ise 937 frekansa uçuş gerçekleştirilecek. Yurtdışından gelen öğrenciler ve gurbetçiler de normalleşmeyle birlikte dönüşe hazırlanmaya başladı.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Şimdilik vatandaşlıkları ve oturum izni olanların kabul edildiği Avrupa’da 1 Temmuz’dan itibaren ise kademeli olarak turist kabul edileceği ön görülüyor. Türkiye’den hem gelişte hem de gidişlerde uygulanan önlemler ise oldukça yüksek seviyede. Havalimanına sadece uçuşu olanlar girerken, maske şartının yanı sıra yolcuların yanlarında da fazladan maske taşımaları gerekiyor.

Pasaport memurları ise süreçle ilgili bilgilendirirken süreci titizlikle ilerletiyorlar. THY’nin de uyguladığı önlemler kapsamında uçaklara biniş ve inişler oldukça kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Konuyla ilgili havalimanında giden öğrenciler Türkiye’de önlemlerden memnun kaldıklarını ve süreci ailelerinin yanında atlattıkları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Mebrure Ahsen Görür (23)

Diderot Üniversitesi’nde, Edebiyat ve Dil Bilim okuyorum. Korona virüsün Fransa'da da etkilerini göstermeye başlaması ile beraber bu zorlu süreci ülkemizde atlatabilmek için Türkiye'ye geldim. Uçağa bindiğim andan itibaren ve yurda dönüş sonrası izolasyon sürem boyunca gerekli bütün tedbirler alındı ve her şey çok tedbirli ilerledi.

Virüsün etkilerinin kontrol altına alınmaya başlanması ile birlikte eğitim hayatıma devam edebilmek için artık Fransa’ya geri dönmek için hazırlıklarımı yapmaya başladım. İlk günden bugüne dek oldukça olağandışı gelişen durumlar ve Türkiye’nin bizler için sağladığı kolaylıklar süphesiz ki çok rahatlatıcı oldu. Tedbirlerin geri dönüş uçuşlarında da devam etmesi sayesinde, yolculuğum boyunca da yine bir problem yaşamayacağıma inanıyorum.

Oğuz Genç (25)

Paris 8 Üniversitesi’nde Science Politique Master 2 öğrencisiyim. Başta çok telaşlıydım ülkeme gelemeyeceğim diye ancak bize sağlanan tahliye uçuşları sayesinde karantina sürecimi ailemle geçirdim. Geldiğimde de 14 karantinada kontrol altındaydım. Giderken de hem havalimanında hem de uçakta önlemlerin yoğun olduğunu duydum. Bu beni doğrusu rahatlattı.