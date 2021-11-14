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Son dakika... AK Parti'de gündem asgari ücret! Yarın görüşülecek

#Asgari Ücret#Ekonomi#AK Parti
Son dakika... AK Partide gündem asgari ücret Yarın görüşülecek

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti harekete geçiyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri aktardı...

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Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan konuya ilişkin bilgileri aktardı.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şunları aktardı:

"AK Parti haftaya yoğun gündemle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu hem de Merkez Kurulunu ayrı ayrı toplayacak, iki önemli toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin A Takımı'yla 20 gündür bir araya gelmiyordu."

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MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ BAŞLIK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Elbette bu aşamada asgari ücret tespit komisyonuna çevrilecek önümüzdeki ay. Komisyon önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. Bu sene elbette yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor."

"Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK'sı ve MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor."

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"İşçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınıyor. O fikirler masada olacak, konuşulacak. Söz konusu bu üç kesiminin de hayat standartları 2022 asgari ücretinden beklentileri o çalışmanın içinde yer alacak. Elbette bu başlıklar MKYK ve MYK'da dillendirilecek ve konuşulacak. MKYK üyeleri toplumun birçok farklı kesiminden oluşuyor. Onlar toplumun farklı kesimlerinin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler."

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"Ana gündem ekonomi olacak. İşçi kesiminin vergiden muaf tutulma beklentisi var. Bu beklentiye ilişkin herhangi bir yasal süreç gerekiyor mu, mevzuat çalışması gerekiyor mu? MYK ve MKYK'da mercek altına alınacak. Bu iki önemli toplantının ardından da Ömer Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak."

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#Asgari Ücret#Ekonomi#AK Parti

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