Son dakika... AK Parti'de emekli maaşlarına zam toplantısı

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Toplantı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

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En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi beklenirken, diğer emeklilere de zam yapılması bekleniyor.

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün verdiği detaylar şöyle:

Bugün ya da yarın önemli bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantının gündemi emekli maaşı olacak. Emekli maaşına ne kadar zam olacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre seyyanen zammın mümkün olmadığı söyleniyor. Belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesi çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.