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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Aegon satışa çıkıyor

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Son dakika... Aegon satışa çıkıyor
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Hollandalı sigorta şirketi Aegon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birimlerini satmak için JP Morgan'a yetki verdi.

Hollandalı sigorta şirketi Aegon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Doğu Avrupa birimlerini satmak için JP Morgan'a yetki verdi. Konuya yakın iki kaynak Macaristan başta olmak üzere Polonya, Romanya ve Türkiye'yi kapsayan sigorta faaliyetlerinin değerinin 650 milyon euroyu bulabileceğini söyledi.
Kaynaklara göre Hollandalı NN Group ve Belçikalı KBC teklif vermek için çalışma yürütürken Alman sigorta şirketi Allianz da satılan varlıklara ilgi gösterdi.
Aegon satışı koronavirüs krizinin etkileri gidermek ve ana piyasalarına odaklanmak amacıyla başlattı. Aegon, Allianz ve NN Group sorulara cevap vermedi, KBC'ye haber anında ulaşılamadı.

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